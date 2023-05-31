وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرز إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول تطوير الأعمال: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة

– أخصائي حوكمة وإدارة مخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التأمين وإدارة المخاطر، إدارة أعمال، إدارة مالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)