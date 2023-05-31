وظائف شاغرة لدى مركز إدارة النفايات

موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم الشعر العربي يخلد المكان والزمان التهاني تنهال على فايز المالكي 200 موظف يستقيلون من بنك كريدي سويس أسبوعيًّا
أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرز إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.
– أخصائي أول تطوير الأعمال: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة
– أخصائي حوكمة وإدارة مخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التأمين وإدارة المخاطر، إدارة أعمال، إدارة مالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضح إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)