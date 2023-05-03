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وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف البحر الأحمر للتطوير

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محاسب مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول أداء الاستدامة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي صلة بالاستدامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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