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وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى معهد خدمات البترول
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– ممثل الإعلام والعلاقات العامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العلاقات العامة، الصحافة، الاتصالات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

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– صانع المحتوى: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، الصحافة، التسويق، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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