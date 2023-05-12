وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك وظائف شاغرة في شركة إريكسون الهلال بطلًا لـ كأس الملك وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي مراجعة واعتراضات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، دراسات القانون)، أو ما يعادلها.
– مدير قسم التوثيق السري: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المحفوظات والسجلات، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)