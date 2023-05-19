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وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول مراقبة المحتوى المحلي.

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وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

– منسق الشؤون اللوجستية.

– مدير الاتفاقيات ودعم المشتريات الحكومية.

– أخصائي أول تسويق.

– مدير هندسة البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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