وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الملكية الفكرية

وأبرزت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مكتب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– سكرتير: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)