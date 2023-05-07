وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المياه والكهرباء

وأبرزت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي جودة لمركز الحوادث وإدارة الأزمات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– محلل ثاني التزام (عدد 3 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الإحصاء، إدارة بيانات، نظم معلومات إدارية).

– اختصاصي تدقيق أنظمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (حاسب آلي، نظم معلومات إدارية).

– اختصاصي تدقيق هندسي (عدد 5 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الميكانيكية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)