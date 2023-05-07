وظائف شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر (21) وظيفة شاغرة لشغلها بنظام التعاقد في مجال الطب البيطري، لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

طبيب بيطري (15 وظيفة):

بكالوريوس في الطب البيطري.

مساعد طبيب بيطري (6 وظائف):

دبلوم في الطب البيطري.

الشروط:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

إرفاق المؤهل والسجل الأكاديمي.

توفر معادلة المؤهل الأكاديمي من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إرفاق السيرة الذاتية.

ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

التفاصيل:

ستتم مطابقة بيانات المرشحين عن طريق إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات وإجراءات المقابلة الشخصية، وستقوم الوزارة بإعلان أسماء المرشحين عبر رابط التحقق على موقعها الإلكتروني.

موعد التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).