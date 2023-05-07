وظائف شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر (21) وظيفة شاغرة لشغلها بنظام التعاقد في مجال الطب البيطري، لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
طبيب بيطري (15 وظيفة):
مساعد طبيب بيطري (6 وظائف):
أوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).