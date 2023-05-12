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وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في الطائف

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في الطائف
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف متجر التسليح/ التايفون.

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– مشرف كهرباء المعدات الأرضية/ التايفون.

– خبير حلول صيانة الطائرات.

– فني إدارة البيانات.

– أخصائي ضمان الجودة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 24 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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