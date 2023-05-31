وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن

موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم الشعر العربي يخلد المكان والزمان التهاني تنهال على فايز المالكي 200 موظف يستقيلون من بنك كريدي سويس أسبوعيًّا
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والظهران، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي عمليات تقنية المعلومات (تبوك).
– مراجع فني (الظهران).
– مهندس أول دعم فني (الظهران).
– مدير تحليل الأعمال (الرياض).
– مدير مشروع أول (الرياض).
– مهندس أول البنية التحتية (الرياض).
– مدرب فني كهرباء/ رادار (الظهران).
– مدير البرامج/ المشاريع (الرياض).
– رئيس الأنشطة التجارية (الرياض).
– محاسب مالي (الرياض).
– محاسب عمليات الحسابات (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 14 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)