وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 3 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والظهران، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي عمليات تقنية المعلومات (تبوك).

– مراجع فني (الظهران).

– مهندس أول دعم فني (الظهران).

– مدير تحليل الأعمال (الرياض).

– مدير مشروع أول (الرياض).

– مهندس أول البنية التحتية (الرياض).

– مدرب فني كهرباء/ رادار (الظهران).

– مدير البرامج/ المشاريع (الرياض).

– رئيس الأنشطة التجارية (الرياض).

– محاسب مالي (الرياض).

– محاسب عمليات الحسابات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 14 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)