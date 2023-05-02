وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن وصول متحور أركتوروس إلى السعودية أمر حتمي وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات التشكيل الرسمي لـ ديربي آرسنال ضد تشيلسي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة أبها يخطف الفوز أمام العدالة زلزال يضرب الصين بقوة 5.3 ريختر هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وتبوك، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف خلية التدريب/ التايفون (الطائف).
– مهندس معماري (الرياض).
– أخصائي جودة المشروع (تبوك).
– مدرب صيانة طائرات (الظهران).
– أخصائي صيانة (الطائف).
– رئيس أعمال الأداء والتطوير (الرياض).
– فني دعم/ طوافات النجاة (الطائف).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)