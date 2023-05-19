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وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 6 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، والدمام، والجبيل، والظهران، وتبوك.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مطور تعليمي/ لغة إنجليزية (الدمام).

– مسؤول مشروع (الجبيل).

– مساعد فني معدات (الظهران).

– فني صيانة أنظمة الوقود (الرياض).

– أخصائي تدريب وقدرات (الظهران).

– مدير سلسلة التوريد (الطائف).

– فني أنظمة الخروج (تبوك).

– مدرب هندسي (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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