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وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد منسق الحالة.

– أخصائي علم الأمراض.

– مستشار أول خدمات المرضى.

– مخطط الجرد/ المخزون.

– أخصائي أشعة.

– طبيب تخدير عام.

– طبيب جراحة تجميلية.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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