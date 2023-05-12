وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– استشاري فيزيائي طبي.
– مساعد منسق الحالة.
– أخصائي علم الأمراض.
– مستشار أول خدمات المرضى.
– مخطط الجرد/ المخزون.
– أخصائي أشعة.
– طبيب تخدير عام.
– طبيب جراحة تجميلية.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)