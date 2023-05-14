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وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق التسليم (الرياض).

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– منسق الصيانة (الرياض).

– منسق التسليم (جدة).

– منسق التسليم (المدينة المنورة).

– مساعد مبيعات (خميس مشيط).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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