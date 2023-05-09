وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة سراكو، وشركة محجوب، وشركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة، وشركة دار المعدات الطبية والعلمية، وشركة رواد الجزيرة للتجارة والمقاولات، وشركة الطريس السعودية للمقاولات” في كل من الجبيل، وينبع، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف التوريد والشراء (الجبيل).

– محاسب عام (عدد 3 وظائف للنساء/ الجبيل).

– مشرف مراقبة العمل (الجبيل).

– مدير مشروع (ينبع).

– مشغل معدات ثقيلة (رأس الخير).

– مشغل معدات (عدد 3 وظائف/ رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)