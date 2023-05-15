وظائف شاغرة للجنسين في رئاسة شؤون الحرمين

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفّر بعض الوظائف التعاقدية للجنسين، على مسمى “باحث شرعي”، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (القانون، الأنظمة، الترجمة)؛ وذلك للعمل بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.
وبيّنت الرئاسة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.
– الاستعداد للعمل في أي وقت.
– ألا يكون على رأس عمل آخر.
– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الرئاسة، أنّ التقديم سيتاح إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 شوال 1444هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 30 شوال 1444هـ.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)