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وظائف شاغرة للجنسين في رئاسة شؤون الحرمين

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
وظائف شاغرة للجنسين في رئاسة شؤون الحرمين
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفّر بعض الوظائف التعاقدية للجنسين، على مسمى “باحث شرعي”، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (القانون، الأنظمة، الترجمة)؛ وذلك للعمل بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

شروط وظائف رئاسة شؤون الحرمين

وبيّنت الرئاسة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

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– طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

– الاستعداد للعمل في أي وقت.

– ألا يكون على رأس عمل آخر.

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الرئاسة، أنّ التقديم سيتاح إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 شوال 1444هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 30 شوال 1444هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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