وظائف شاغرة للجنسين في رئاسة شؤون الحرمين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفّر بعض الوظائف التعاقدية للجنسين، على مسمى “باحث شرعي”، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (القانون، الأنظمة، الترجمة)؛ وذلك للعمل بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.

شروط وظائف رئاسة شؤون الحرمين

وبيّنت الرئاسة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

– الاستعداد للعمل في أي وقت.

– ألا يكون على رأس عمل آخر.

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الرئاسة، أنّ التقديم سيتاح إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 شوال 1444هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 30 شوال 1444هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)