وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم

أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف نيوم

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول رعاية الأسماك: شهادة البكالوريوس في تخصص علم الأحياء، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير مناوب/ عمليات المستودعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمات اللوجستية، سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول الاستزراع المائي: شهادة البكالوريوس في تخصص علم الأحياء، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)