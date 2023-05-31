وظائف شاغرة للنساء بشركة الحاج حسين رضا

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أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من خميس مشيط، وبريدة، وعنيزة، ومكة المكرمة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار مبيعات صالة العرض (خميس مشيط).
– مستشار مبيعات صالة العرض (بريدة).
– مستشار مبيعات صالة العرض (عنيزة).
– مستشار مبيعات صالة العرض (عدد وظيفتين/ مكة المكرمة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)