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وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى أرامكو الطبي

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مستشار الصحة العقلية.

– محلل أول الأعمال.

– مساعد محلل أعمال.

– فني طب الطوارئ/ مسعف.

– صيدلاني.

– طبيب جراحة.

– طبيب عام.

– طبيب جراحة أعصاب عام.

– أخصائي أعمال/ التخطيط.

– أخصائي أول العلاج الإشعاعي.

– طبيب الأشعة.

– أخصائي تخدير.

التقديم على الوظائف

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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