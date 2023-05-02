وظائف فنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة طويق للصيانة والتشغيل المحدودة، وشركة طيبة للمقاولات والصيانة” في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف ورشة (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– فني كهرباء (ينبع): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)