وظائف فنية وإدارية شاغرة لدى نوماك

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، ورابغ.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى

– مشغل ميداني/ معدات (عدد 4 وظائف/ الشعيبة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، الإلكترونيات، الكهرباء).

– رئيس الاعتماد الرقمي والدعم/ تقنية المعلومات (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الحاسوب).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)