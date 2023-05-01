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للعمل في عدة مدن

وظائف لدى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
وظائف لدى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير تحليل الأعمال والاستثمار:
المؤهلات والخبرات:
  • المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في المالية أو المحاسبة أو المجالات المماثلة. (يفضل ماجستير إدارة الأعمال).
  • خبرة في العمل: 5 سنوات.
مدير شؤون الشركات التابعة:
المؤهلات والخبرات:
  • المؤهلات والشهادات: درجة البكالوريوس / الماجستير في القانون أو إدارة الأعمال. (مفضل ماجستير إدارة الأعمال).
  • خبرة في العمل: +5 سنوات في خبرة مماثلة.

طريقة التقديم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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