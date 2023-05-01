وظائف لدى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” 5 أيام متبقية على انتهاء مهلة ترخيص الأسلحة عدد الضحايا المدنيين في السودان يرتفع لـ411 انتبه من علامات وأعراض النوبات القلبية مروجو الإمفيتامين في الحدود الشمالية بقبضة الأمن أكثر الدول استخداماً للإنترنت في العالم العربي البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن سفارات وقنصليات 16 دولة تستقبل رعاياها على رصيف ميناء جدة المرشحة التايلاندية الأوفر حظًا تضع مولودها قبيل الانتخابات اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).