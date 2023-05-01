وظائف لدى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك”

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

