وظائف لدى شركة المراعي في 3 مدن

أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف (إدارية – هندسية – تقنية) لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) في كل من (الرياض، حائل، الخرج) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مدير فريق

– مهندس تخطيط

– مدير تسويق تجاري

– مدير التدقيق الداخلي

– محلل أمن وجودة

– أخصائي استدامة

– مدير أنظمة تكنولوجيا المعلومات

– مشرف مبيعات

– قائد فريق (نقل وخدمات لوجستية)

– مدير إنتاج

– منسق مكتب المساعدة

المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– مكافأة أداء تقديرية.

– بدل سكن.

– تغطية طبية.

– إجازات سنوية.

– مزايا أخرى.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا