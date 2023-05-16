وظائف لدى شركة المراعي في 3 مدن

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أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف (إدارية – هندسية – تقنية) لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) في كل من (الرياض، حائل، الخرج) على النحو التالي:
– مدير فريق
– مهندس تخطيط
– مدير تسويق تجاري
– مدير التدقيق الداخلي
– محلل أمن وجودة
– أخصائي استدامة
– مدير أنظمة تكنولوجيا المعلومات
– مشرف مبيعات
– قائد فريق (نقل وخدمات لوجستية)
– مدير إنتاج
– منسق مكتب المساعدة
– الدبلوم
– البكالوريوس
– رواتب تنافسية.
– مكافأة أداء تقديرية.
– بدل سكن.
– تغطية طبية.
– إجازات سنوية.
– مزايا أخرى.
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا