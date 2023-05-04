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وظائف لدى شركة صدارة للكيميائيات للعمل في الجبيل

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
وظائف لدى شركة صدارة للكيميائيات للعمل في الجبيل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي تمويل أعمال.
المؤهلات والخبرات:
  • تعليم: أساسي: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
  • سنوات الخبرة: الحد الأدنى: 5 سنوات.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

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وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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