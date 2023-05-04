وظائف لدى شركة صدارة للكيميائيات للعمل في الجبيل

أعلن شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي تمويل أعمال. المؤهلات والخبرات: تعليم: أساسي: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

سنوات الخبرة: الحد الأدنى: 5 سنوات.