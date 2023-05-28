وظائف نسائية شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (6) وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “مشغل مركز الاتصال”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أن الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)