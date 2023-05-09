Icon

وظائف هندسية في شركة نوماك Icon إيلون ماسك: لا يمكن الوثوق في واتساب Icon إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية في غزة Icon السجون تدشن نظام منجز للتعاملات الإلكترونية Icon تصويبة فينسيوس جونيور تمنح REAL MADRID التفوق أمام مان سيتي بالشوط الأول Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم Icon 6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية Icon لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي Icon الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان Icon مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف هندسية في شركة نوماك

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
وظائف هندسية في شركة نوماك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، ورابغ.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا

انفجارات جديدة تهز القرم

انفجارات جديدة تهز القرم

– مهندس كهرباء (عدد وظيفتين/ أملج): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

قد يهمّك أيضاً
إيطاليا تنجح في اعتقال 100 شخص من المافيا الأخطر بالعالم

إيطاليا تنجح في اعتقال 100 شخص من المافيا الأخطر بالعالم

وظائف إدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

وظائف إدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

– مشرف الأجهزة/ الصيانة (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الإلكترونية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم