وظائف هندسية في شركة نوماك

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من أملج، ورابغ.
وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس كهرباء (عدد وظيفتين/ أملج): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مشرف الأجهزة/ الصيانة (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الإلكترونية).
وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)