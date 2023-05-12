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وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الفنار

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تصميم كهربائي.

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– منسق مشروع.

– مدير قسم البحث والتطوير/ مصنع الكابلات.

– مهندس كهرباء.

– أخصائي التعويضات والمزايا.

– مهندس المكتب الفني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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