وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الفنار

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك وظائف شاغرة في شركة إريكسون الهلال بطلًا لـ كأس الملك وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تصميم كهربائي.
– منسق مشروع.
– مدير قسم البحث والتطوير/ مصنع الكابلات.
– مهندس كهرباء.
– أخصائي التعويضات والمزايا.
– مهندس المكتب الفني.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2023م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)