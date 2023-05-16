وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الهيئة الملكية

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة في كل من جازان، والرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إنشاءات أول (جازان).

– منسق جدولة (جازان).

– محلل تقدير تكاليف (جازان).

– رسام هندسي (جازان).

– مهندس إدارة عقود (جازان).

– أخصائي درء المخاطر (الرياض).

– أخصائي جودة المراجعة (الرياض).

– أخصائي تخطيط قوى عاملة (الرياض).

– أخصائي توظيف أول (الرياض).

– محلل إستراتيجيات وخطط أعمال (الرياض).

– مهندس مشاريع (الرياض).

– أخصائي بنية مؤسسية أول (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)