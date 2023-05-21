وظيفة لكل خريج في ملتقى الكلية التقنية للتوظيف

أكد عميد الكلية التقنية بالقطيف مشاري القحطاني، أن ملتقى التوظيف الموحد بالكلية التقنية في الدمام يستهدف خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة الشرقية.

الملتقى التوظيفي الموحد

وأضاف القحطاني، في تصريحات لقناة الإخبارية اليوم الأحد، أن هناك جهودًا موحدة في الملتقى التوظيفي الموحد في المنطقة الشرقية بالتعاون بين الكلية التقنية بفرعيها في الدمام والقطيف والمعهد الثانوي الصناعي، ضمن توجهات المؤسسة لتحقيق انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 “.

وأوضح أن هذا الملتقى يجمع 40 شركة ويوجد به عدد من الفرص التدريبية والوظائف لتوفير فرصة لكل خريج بإجمالي 3500 فرصة”.

فيديو | عميد الكلية التقنية بالقطيف مشاري القحطاني: ملتقى التوظيف الموحد بالكلية التقنية في الدمام يستهدف خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة الشرقية #النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/oioM0vdxM3 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 21, 2023

أهداف الملتقى التوظيفي

وتعد الكلية التقنية للبنات بجازان هي إحدى أهم الكليات السعودية التي تقدم أفضل البرامج الدبلوم التعليمية التي تؤهلهم إلى سوق العمل بكل جدارة.

ويأتي ملتقى التوظيف امتدادًا لحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تمكين الكوادر الوطنية، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف في القطاع الخاص والعام، للاستفادة من الدعم الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتلبية احتياجاتهم في الوظائف.

موعد الملتقى

كما يتيح ملتقى التوظيف للشركات التعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى احتواء الفعالية على ورش عمل للباحثين عن عمل بغرض تمكينهم وتهيئتهم للدخول لسوق العمل.

ويستمر الملتقى من يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م إلى الأحد 1444/11/01هـ الموافق 2023/05/21م (من الساعة 10:00 صباحًا إلى 2:00 مساءً).