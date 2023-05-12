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قد يموت ما معدله خمس سكان فيرجينيا

وفاة أمريكي كل 8 دقائق بسبب مخدر الفنتانيل 

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
وفاة أمريكي كل 8 دقائق بسبب مخدر الفنتانيل 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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شن المسؤولون في ولاية فرجينيا حربًا على الفنتانيل، وتعهدوا بخفض عدد الوفيات بسببه بنسبة 20%، وقد وصف الحاكم الجمهوري غلين يونغكين الذي تولى منصبه في عام 2022، الفنتانيل بأنه سلاح إرهابي.

أرقام صادمة

وكان العقار مسؤولاً عن مقتل ما لا يقل عن 70600 أمريكي في عام 2022 وتسبب في أكثر من 1950 حالة وفاة في ولاية فرجينيا وحدها، وتُقدر آخر إحصائية بأنه السبب في وفاة أمريكي كل 8 دقائق.

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ويدخل الأفيون الاصطناعي إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية ويدمر المجتمعات المحلية والمدن الكبرى على حد سواء، وقال جون ليتل، وزير الصحة في ولاية فرجينيا: سيموت ما معدله خمس سكان فيرجينيا بسبب هذا المخدر القاتل.

وقال جوف يونجكين إن المواد الأفيونية، وخاصة الفنتانيل الاصطناعي فائق القوة، أثرت بشكل كبير على سكان فيرجينيا الذين شهدوا زيادة عدد الجرعات الزائدة من الفنتانيل القاتلة بمقدار 20 ضعفًا منذ عام 2013، مضيفًا: لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي بينما يفقد سكان فيرجينيا حياتهم عندما تكون هناك خطوات يمكننا اتخاذها لمكافحة أزمة التسمم القاتلة بالفنتانيل، يجب أن نتصرف.

ما هو الفنتانيل؟

تم تقديم الدواء في الستينيات كمسكن للآلام ومخدر، وبحلول التسعينيات، طورت شركات الأدوية لصقات الفنتانيل التي تودع الدواء في الجسم من خلال الجلد لعلاج الآلام الشديدة لدى مرضى السرطان، ولكن تم العثور عليه بشكل متزايد في إمدادات المخدرات غير المشروعة، وغالبًا ما يكون ملوثًا في عقاقير أخرى بما في ذلك الكوكايين والميثامفيتامين والبنزوديازيبينات، مما يعني أن الكثير من الناس يتناولونه دون علمهم.

يمكن أن يكون مليغرامان فقط من الفنتانيل، أي ما يعادل حوالي 10 إلى 15 حبة من ملح الطعام، قاتلاً.

تظهر الأرقام الأولية من الدولة أن العقار الاصطناعي أقوى 50 مرة من الهيروين قتل أكثر من 1950 شخصًا العام الماضي وأكثر من 2000 شخص في العام السابق.

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