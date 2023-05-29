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كان يمارس السباحة على شاطئ نصف القمر

وفاة العميد السهلي غرقًا بعد محاولته إنقاذ ابنه الصغير

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
وفاة العميد السهلي غرقًا بعد محاولته إنقاذ ابنه الصغير
المواطن - فريق التحرير

توفي العميد سالم بن مسلم آل عبيد السهلي غرقًا داخل عمق البحر، بعد محاولته إنقاذ ابنه الصغير الذي كان يمارس السباحة على شاطئ نصف القمر شرق السعودية، ليسطر قصة جديدة من قصص التضحية.

وفو الإعلان عن خبر وفاته، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه القصة، التي ضحى فيها الأب بحياته لحماية ابنه من الغرق، حيث تمت الصلاة عليه في ‎محافظة المجمعة بالجامع الكبير، وأقيم العزاء بمنزل المرحوم بحي الجامعيين – شارع التويجري.

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دعوات للفقيد

فيما توالت الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن الفقيد كان محبباً للجميع، متسماً بالصفات الطيبة والمميزة، تاركًا خلفه عيوناً دامعة وقلوباً مفجوعة.

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وعلق ضيدان أبوثنين قائلًا:” انتقل إلى رحمة الله تعالى (العميد سالم بن مسلم آل عبيد السهلي ) غرقاً في البحر بشاطئ نصف القمر أثناء إنقاذ ابنه الصغير ، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن ينزله الله منزلة الشهداء ويجبر مصاب ذويه واعزي نفسي وخوالي #السهول بالفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال محمد: ” اللهم ارحم عبدك الصالح بأذن الله تعالى سالم بن مسلم آل عبيد السهلي يارب تقبله من صالحين الخيرين يارب العالمين .. يارب الرحمه برحمتك فهوا ضيفاً عندك يا الله فا اكرمه بكرامك العزيز الذي لا ينفد يارب العالمين “.

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