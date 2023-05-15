Icon

الحد الأقصى للسن عند تسجيل تابع بـ حساب المواطن Icon الحزم وصرامة العقوبة تردع مخالفي الأنظمة Icon أمطار غزيرة وسيول على جازان حتى الـ 8 مساءً Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً Icon الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon بدء منافسات آيسف 2023 العالمية بمشاركة سعودية Icon توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق Icon الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر Icon المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
عن عمر يناهز 82 عامًا

وفاة الفنان المصري محمد الإدنداني حزنًا على زوجته

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
وفاة الفنان المصري محمد الإدنداني حزنًا على زوجته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رحل عن عالمنا الفنان النوبي محمد الإدنداني، مساء اليوم الاثنين بالإسكندرية، عن عمر يناهز 82 عامًا، حزنًا على زوجته التي غادرت عالمنا نهاية شهر إبريل الماضي.

مشواره الفني

الإدنداني، الذي كرم مؤخرًا في مهرجان القاهرة للدراما، رحل مساء اليوم، بعد أقل من مرور شهر على وفاة زوجته.

قد يهمّك أيضاً
الخضيري ينصح بشرب مياه الشبكة الحكومية

الخضيري ينصح بشرب مياه الشبكة الحكومية

الملك سلمان يبعث دعوة لسلطان عمان لحضور القمة العربية

الملك سلمان يبعث دعوة لسلطان عمان لحضور القمة العربية

وبدأ الفنان الراحل مشواره الفني، بتقديم المونولوج، قبل مشاركته في مجموعة من المسلسلات الشهيرة، ومنها “حكايات ميزو”، و”الأيام”، و”الراية البيضاء”، و”جمهورية زفتى”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى فروع رعاية الطبية

وظائف شاغرة لدى فروع رعاية الطبية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

وشارك الفنان الراحل، في مسرحيات عديدة مع الفنان محمد نجم، ومنها “طار فوق عش المجانين”، من أبرز الافلام التي شارك بها فيلم “سكوت هنصور”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها
الرياضة

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها

الرياضة
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي
الرياضة

منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي

الرياضة
غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان
السعودية اليوم

غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء...

السعودية اليوم
أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا
السعودية اليوم

أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا

السعودية اليوم
كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون
العالم

كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر...

العالم
مركز الفلك الدولي: العيد السبت
السعودية اليوم

مركز الفلك الدولي: العيد السبت

السعودية اليوم
الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022
السعودية اليوم

الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177...

السعودية اليوم