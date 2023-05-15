وفاة الفنان المصري محمد الإدنداني حزنًا على زوجته

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رحل عن عالمنا الفنان النوبي محمد الإدنداني، مساء اليوم الاثنين بالإسكندرية، عن عمر يناهز 82 عامًا، حزنًا على زوجته التي غادرت عالمنا نهاية شهر إبريل الماضي.
الإدنداني، الذي كرم مؤخرًا في مهرجان القاهرة للدراما، رحل مساء اليوم، بعد أقل من مرور شهر على وفاة زوجته.
وبدأ الفنان الراحل مشواره الفني، بتقديم المونولوج، قبل مشاركته في مجموعة من المسلسلات الشهيرة، ومنها “حكايات ميزو”، و”الأيام”، و”الراية البيضاء”، و”جمهورية زفتى”.
وشارك الفنان الراحل، في مسرحيات عديدة مع الفنان محمد نجم، ومنها “طار فوق عش المجانين”، من أبرز الافلام التي شارك بها فيلم “سكوت هنصور”.