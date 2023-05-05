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تميز تصويره بالدقة المتناهية

وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة
المواطن - فريق التحرير

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لقى المصور السعودي هاني الزهراني حتفه، خلال مهمة تصوير في جبال السودة بـ أبها، وسط حالة صدمة لدى كل محبيه.

وضجت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصات المختلفة، بالحديث عن وفاة الزهراني الذي ترك أثراً طيباً في نفس كل محبيه، إذ يعتبر الزهراني من المصورين المميزين في مجاله.

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أحد أبناء الباحة

وهاني الزهراني هو أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة، وشغل مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورًا في نادي الاتحاد السعودي، وفقًا لما ذكرت قناة العربية.

وتميز تصويره بالدقة المتناهية عند تصوير القمر في جميع مراحله، وهي التقاطات يصعب تكرارها، فضلا عن تصوير أحداث مفعمة بالحماس والإثارة، والمغامرة في كافة أنحاء المملكة على البر والبحر.

نعي ودعاء

ونعى عدد من المواطنين الفنان الراحل على صفحاتهم، حيث قال فهد الأحمدي: واليوم الباحة تفتقد لمصورها هاني الزهراني، الذي انتقل إلى رحمة الله، نعزي أهله وذويه وأهل الباحة كافة، مضيفًا: مصور محترف ونقل عن الباحة الشيء الجميل، وجميع الصور لدية بدون حقوق جعلها ملكًا للجميع، من النادر وجود مصور مثله.

كما قال سعود بن سالم، إنا لله و إنا اليه راجعون.. اللهم ارحمه و اسكنه فسيح جناتك يارب العالمين، عزائي لكل مصاب من هذا الخبر، أصبروا و احتسبوا، اللهم أغفر لعبدك هاني وارحمه وتجاوز عنه وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة وجميع المسلمين وأرحمنا إن صرنا إلى ما صار إليه.

في السياق ذاته، أضاف أحد أصدقاء المصور الراحل: كان نعم الزميل والصديق والأخ، أشهد بالله أنه كان من أفضل الناس محافظ على صلاة وخلال العمل لا يوجد شخص عرفه إلا وأثنى عليه، نحسبه والله حسيبه أنه على دين وخلق، إنا لله وإنا إليه راجعون رحمك الله يا أبو إلياس.

كما تابع فهد النازي: رحم الله الزميل هاني عبدالله الزهراني رحمة واسعة، نعم الأخ ونعم الزميل، فقدنا أمس رجلاً من خيرة الرجال المخلصين في عمله كامرحل جوى في غرفة القيادة والتحكم والترحيل الطبي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الله يرحمه ويغفر له.

لقطاته حية

بدوره، قال أحد المواطنين، الله يغفرله ويرحمه ويتجاوز عنه، نصيحة، لا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة، عرف عن المصور هاني الزهراني حبه للمغامرة وصعود المرتفعات للحصول على لقطات مميزة.

من جانب آخر، تداول المواطنون أعمال المصور الراحل، حيث زينت صوره حسابتهم الشخصية، حيث وثق بعينيه كل ما هو جميل في المملكة.

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