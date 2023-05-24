Icon

انطلاق فترة التسجيل الصيفية بالدوري الإنجليزي 14 يونيو Icon ضبط 700 رتبة وبدلة ونوط عسكري في محلات مخالفة بالرياض Icon طائرات مسيرة تستهدف مدمرة حربية روسية بالبحر الأسود Icon رد فعل زوجة بيدرو ميجيل بعد هدفه ضد الهلال Icon وفاة طالبة بجامعة القصيم وإصابة 24 أخريات إثر انقلاب حافلة ببريدة Icon روسيا والصين تتحديان الغرب مجددًا بتوقيع اتفاقيات اقتصادية Icon والد الزميل مجدي المقبل في ذمة الله Icon الهلال الأكثر استحواذًا في الجولة الـ28 Icon تسوقي اون لاين وحققي صفقات مميزة مع كود خصم نمشي 20% Icon برشلونة يودع جوردي ألبا بعد 11 موسمًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
كافة الإصابات غادرت المستشفى عدا حالتين تحت الملاحظة

وفاة طالبة بجامعة القصيم وإصابة 24 أخريات إثر انقلاب حافلة ببريدة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٣ مساءً
وفاة طالبة بجامعة القصيم وإصابة 24 أخريات إثر انقلاب حافلة ببريدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة القصيم، عن تعرض إحدى حافلات نقل الطالبات صباح اليوم الأربعاء، بمدينة بريدة لحادث سير مع إحدى السيارات السالكة للطريق، ما أدى لانقلاب الحافلة.

تفاصيل الإصابات

وأضافت الجامعة في بيان، أنه فور وقوع الحادث سارعت الجامعة بالمتابعة مع الجهات المختصة والنزول لمكان الحادث، والذي نتج عنه وفاة إحدى الطالبات بعد تعرضها لإصابة شديدة، ونقل 24 طالبة للمستشفيات القريبة لتعرضهن لإصابات طفيفة إلى متوسطة وقد خرجن كلهن ما عدا حالتين تحت المتابعة والرعاية الصحية.

قد يهمّك أيضاً
فوز ثمين لـ مان سيتي ضد تشيلسي في ليلة الاحتفال بالتتويج

فوز ثمين لـ مان سيتي ضد تشيلسي في ليلة الاحتفال بالتتويج

إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

وأعربت الجامعة عن شعورها بالأسى والحزن، حيث تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل المتوفاة وذويها، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تسأله تعالى أن يتمم بالشفاء العاجل على بقية الطالبات المصابات.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

ذهبيو التعاون يدعمون المدرج بـ80 ألف ريال

ذهبيو التعاون يدعمون المدرج بـ80 ألف ريال

وأكدت أنها تعمل مع الجهات المعينة المختصة لمتابعة التحقيقات حول الحادث.

توجيه عاجل

من جانبه، وجه رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود بمعالجة جميع ما يترتب على الوضع الأكاديمي للطالبات اللاتي تعرضن لحادث سير صباح هذا اليوم ويحقق الصالح العام لهن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض
أخبار رئيسية

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة...

أخبار رئيسية
سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج
السعودية اليوم

سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر...

السعودية اليوم
ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021
آخر الاخبار

ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021

آخر الاخبار
لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان
أخبار رئيسية

لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا...

أخبار رئيسية
النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة
مشاهير

النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى...

مشاهير
المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي
السعودية اليوم

المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان...

السعودية اليوم
3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في...

أخبار أمنية
الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب
الرياضة

الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق...

الرياضة