وفاة طالبة بجامعة القصيم وإصابة 24 أخريات إثر انقلاب حافلة ببريدة

أعلنت جامعة القصيم، عن تعرض إحدى حافلات نقل الطالبات صباح اليوم الأربعاء، بمدينة بريدة لحادث سير مع إحدى السيارات السالكة للطريق، ما أدى لانقلاب الحافلة.

تفاصيل الإصابات

وأضافت الجامعة في بيان، أنه فور وقوع الحادث سارعت الجامعة بالمتابعة مع الجهات المختصة والنزول لمكان الحادث، والذي نتج عنه وفاة إحدى الطالبات بعد تعرضها لإصابة شديدة، ونقل 24 طالبة للمستشفيات القريبة لتعرضهن لإصابات طفيفة إلى متوسطة وقد خرجن كلهن ما عدا حالتين تحت المتابعة والرعاية الصحية.

وأعربت الجامعة عن شعورها بالأسى والحزن، حيث تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل المتوفاة وذويها، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تسأله تعالى أن يتمم بالشفاء العاجل على بقية الطالبات المصابات.

وأكدت أنها تعمل مع الجهات المعينة المختصة لمتابعة التحقيقات حول الحادث.

توجيه عاجل

من جانبه، وجه رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود بمعالجة جميع ما يترتب على الوضع الأكاديمي للطالبات اللاتي تعرضن لحادث سير صباح هذا اليوم ويحقق الصالح العام لهن.