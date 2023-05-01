وفاة مصطفى درويش بعد أزمة صحية مفاجئة

صدم الوسط الفني المصري، بخبر وفاة الفنان مصطفى درويش بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأعلن شقيقه هاني درويش عن وفاته عن عمر يناهز 43 عامًا، قائلًا: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش”، مشيرًا إلى أن تشييع الجنازة سيكون عقب صلاة عصر اليوم من مسجد الحصري بأكتوبر.

ولفت إلى أن العزاء مساء غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمنطقة “الخمائل” في مدينة الشيخ زايد.

صدمة للفنانين والجمهور

وتسبب هذا النبأ في صدمة كبيرة للفنانين زملائه ومحبيه من الجمهور، الذين نعوه داعين الله أن يغفره ويرحمه، خاصة أنه ظهر قبل ساعات من وفاته على صفحته بموقع “فيسبوك”، حيث كان يشتكي من عدم قدرته على النوم.

وتحدث البعض عن كون السبب في رحيل بطل مسلسل “100 وش”، هو تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، لكن النقابة لم تعلن بعد عن الأسباب.

دعوات بالرحمة

ونعاه الفنان نبيل الحلفاوي على حسابه بموقع “تويتر” بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولكن تبقى الصدمة مؤلمة عند الرحيل المفاجئ لشاب يمتلئ حيوية وتألقًا.. لم ألتق به ولكني رأيته في عدة أعمال كان آخرها مسلسل كامل العدد وكان يشع حضورًا محببًا كلما ظهر وأدى دوره بسلاسة وفهم”.

ونشر الفنان آسر ياسين صورة تجمعه بمصطفى درويش على حسابه بموقع “تويتر”، وعلق قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون..

ربنا يرحمك يا غالي.. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له”.

وأضاف مغرد “من كام ساعة اتوفى الفنان الجميل الطيب مصطفى درويش ربنا يرحمه.. اتوفى فجأة بدون أي أمراض ولا تعب”.