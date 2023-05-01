Icon

إنجازات تُزين الفترة الأولى لـ ياسر المسحل Icon مشهد إنساني .. البحرية السعودية تساعد معاقًا على صعود سفينة الإجلاء Icon أمريكا تزعج تركيا بصفقة إف 35 مع اليونان Icon الهلال يبدأ الاستعداد لإياب نهائي آسيا Icon وفاة مصطفى درويش بعد أزمة صحية مفاجئة Icon ياسر المسحل: أمامنا مرحلة صعبة ونعدكم بمضاعفة العمل Icon الفئران في بريطانيا بحجم الكلاب الصغيرة Icon تزكية المسحل رئيسًا لاتحاد الكرة لفترة ثانية Icon الأسبوع المقبل يسجل أعلى درجات الحرارة جهزوا الملابس الصيفية Icon وفاة 6 أشقاء بحادث مروع على طريق الطائف – الباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
اشتكى من عدم قدرته على النوم

وفاة مصطفى درويش بعد أزمة صحية مفاجئة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
وفاة مصطفى درويش بعد أزمة صحية مفاجئة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صدم الوسط الفني المصري، بخبر وفاة الفنان مصطفى درويش بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وأعلن شقيقه هاني درويش عن وفاته عن عمر يناهز 43 عامًا، قائلًا: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش”، مشيرًا إلى أن تشييع الجنازة سيكون عقب صلاة عصر اليوم من مسجد الحصري بأكتوبر.

ولفت إلى أن العزاء مساء غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمنطقة “الخمائل” في مدينة الشيخ زايد.

صدمة للفنانين والجمهور

وتسبب هذا النبأ في صدمة كبيرة للفنانين زملائه ومحبيه من الجمهور، الذين نعوه داعين الله أن يغفره ويرحمه، خاصة أنه ظهر قبل ساعات من وفاته على صفحته بموقع “فيسبوك”، حيث كان يشتكي من عدم قدرته على النوم.

وتحدث البعض عن كون السبب في رحيل بطل مسلسل “100 وش”، هو تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، لكن النقابة لم تعلن بعد عن الأسباب.

دعوات بالرحمة

ونعاه الفنان نبيل الحلفاوي على حسابه بموقع “تويتر” بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولكن تبقى الصدمة مؤلمة عند الرحيل المفاجئ لشاب يمتلئ حيوية وتألقًا.. لم ألتق به ولكني رأيته في عدة أعمال كان آخرها مسلسل كامل العدد وكان يشع حضورًا محببًا كلما ظهر وأدى دوره بسلاسة وفهم”.

ونشر الفنان آسر ياسين صورة تجمعه بمصطفى درويش على حسابه بموقع “تويتر”، وعلق قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون..
ربنا يرحمك يا غالي.. برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له”.

وأضاف مغرد “من كام ساعة اتوفى الفنان الجميل الطيب مصطفى درويش ربنا يرحمه.. اتوفى فجأة بدون أي أمراض ولا تعب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون ريال في اكتتاب جود الخيري
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون...

السعودية اليوم
وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان
السعودية اليوم

وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة...

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي...

السعودية اليوم
رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم
السعودية اليوم

رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم

السعودية اليوم
وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا
السعودية اليوم

وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا

السعودية اليوم
سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد
السعودية اليوم

سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد

السعودية اليوم
الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت
تكنولوجيا

الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت

تكنولوجيا
“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي
السوق

“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي

السوق