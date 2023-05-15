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عن عمر يناهز 52 عامًا

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
المواطن - فريق التحرير

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توفي اليوم الاثنين، الفنان الكوميدي فهد الحيان، عن عمر يناهز 52 عامًا.

فنان موهوب ومحبوب

وصُدم العديد من محبي الفنان فهد الحيان بخبر وفاته، داعين له بالرحمة والمغفرة.

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وقال أبو سلطان على حسابه بموقع “تويتر” “لقد تلقيت النبأ الحزين بوفاة الفنان السعودي فهد الحيان، وأتقدم بخالص التعازي لأسرته ولمحبيه في الوطن العربي”.

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وأضاف: “كان فهد الحيان فنانًا موهوبًا ومحبوبًا في الساحة الفنية السعودية والخليجية، وله مساهمات كبيرة في الفن الشعبي والموسيقى الخليجية. وقد ترك بصمة واضحة في عالم الفن السعودي والخليجي، وسيترك مكانة فارغة في قلوب محبيه. ندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب”.

وأشارت الجوهرة “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين ويرحم موتانا وموتاكم جميعًا يا رب العالمين”.

مسيرة فنية كبيرة

ووُلد فهد الحياة في 22 مارس عام 1971، وكانت بدايته الفنية في عام 1994 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون ونجح في الاختبار، وشارك في عدد من المسلسلات بأدوار ثانوية وشارك مع المخرج منذر النفوري، حتى طلب منه المشاركة في مسلسل “طاش ما طاش” وعرفه الجمهور من خلاله.

وفي يوم 28 ديسمبر 2014، أعلن الممثل فهد الحيان اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عامًا قدم خلالها عددًا من الأعمال الكوميدية، ولكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.

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