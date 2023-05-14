وفاة 3 مسنين في الانتخابات التركية بأزمات قلبية

شهدت الانتخابات التركية 3 وفيات في أوساط كبار السن نتيجة إصابتهم بأزمات قلبية، وهو ما يعكس رغبة كبار السن الذين توافدوا من الصباح أمام المقرات الانتخابية على حرصهم للإدلاء بأصواتهم.

وفاة مشرف اقتراع

كما توفي شريف كورت، الذي كان مشرف اقتراع في منطقة بازار في ريزي بطرابزون، بنوبة قلبية أثناء تأدية وظيفته، وبعد أن قدمت الفرق الطبية إلى مكان الحادث وأدت الإسعافات الأولية لكورت، تم نقله إلى مستشفى كاتشكار الحكومي بواسطة سيارة إسعاف، وعلى الرغم من جميع التدخلات التي تم إجراؤها في المستشفى، لم يكن من الممكن إنقاذ كورت وتوفي.

وتوفيت امرأة مسنة إثر أزمة قلبية أثناء التصويت في منطقة أكشابات في طرابزون.

وجاءت أيسل أولوسوي البالغة من العمر 75 عاما في حي ديريتشيك بالمنطقة مع أقاربها للتصويت في صندوق الاقتراع رقم 1093 في نادي مسجد ديريتشيك جيفريلي.

وأصيبت أولوسوي، التي دخلت غرفة الاقتراع وأدلت بصوتها، بالمرض فجأة، وتوفيت في لجنة التصويت أثناء محاولة نقلها إلى المستشفى بعد التدخل الأول من قبل الأشخاص المحيطين بها.

وفي حي إسبي في غيرسون، جاء إبراهيم يلديز البالغ 85 عامًا مع أقاربه للتصويت في صندوق الاقتراع رقم 1019 في غرفة حي جبريل يلدز، وتعرض لأزمة قلبية بعد الإدلاء بصوته فارق على أثرها الحياة، على الرغم من كل تدخلات المسعفين، الذين قدموا إلى مكان الحادث بإخطار المسؤولين.

إقبال واسع

تشهد مراكز الاقتراع في تركيا إقبالًا شديدًا للمشاركة في الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، والتي يرى مراقبون أنها قد تشهد رقمًا قياسيًا للمشاركة يتخطي نسبة 86%، وشارك في التجمعات الانتخابية مختلف الأعمار السنية بداية من الشباب حتى الكهول.