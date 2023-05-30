وفاة 6 مشردين تناولوا كحولًا مغشوشًا بالمغرب

أعلنت وسائل إعلام مغربية عن وفاة 6 أشخاص في مدينة مكناس المغربية؛ بسبب تناول كحول “مغشوش”، في حين جرى نقل 9 آخرين إلى قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس الكائن في المدينة.

متشردين بالشوارع

وبحسب موقع هسبريس المحلي، اليوم الثلاثاء، جرى تسجيل حالات الوفاة في مناطق متفرقة من العاصمة الإسماعيلية، حيثُ تم اكتشاف الحالات تباعًا في كل من أحياء الرياض والعويجة والبرج، خاصة في منطقة البرج المشقوق.

وكشفت التحريات الأولية، أن أغلب الضحايا هم من “المتشردين” في الشارع، ومن مدمني المشروبات الكحولية، التي يتم ترويجها عشوائيًّا أو التي يتم إعدادها عن طريق استعمال مواد كحولية خطرة.

تسمم جماعي

وسجل الضحايا أعمارًا مختلفة، وتعرضوا لتسمم جماعي جراء تناولهم مشروبًا كحوليًّا تم إعداده من مواد مخصصة للتعقيم، مرجحة أن تكون هذه المواد منتهية الصلاحية ويعود تخزينها إلى فترة جائحة كورونا.