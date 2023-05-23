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وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
وفد من مجلس الشورى يزور تبوك اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ وفد مكون من لجان مجلس الشورى المتخصصة، برئاسة عضو المجلس رئيس الوفد هزاع بن بكر القحطاني، زيارةً إلى منطقة تبوك، يلتقي خلالها الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وعددًا من المسؤولين في مختلف القطاعات الحكومية في المنطقة.

تجسيد للدور الرقابي

وأشار عضو مجلس الشورى رئيس الوفد الأستاذ هزاع القحطاني- في تصريحٍ صحفي يسبق الزيارة- إلى أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من حرص مجلس الشورى على الوقوف على كل ما من شأنه أن يُعزز جهود الأجهزة الحكومية بمختلف مناطق المملكة، كما أنها تمثل تجسيدًا للأدوار الرقابية المناطة بمجلس الشورى وفقًا لاختصاصاته.

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جودة الخدمات

وأكد هزاع القحطاني أن أعضاء مجلس الشورى سيطلعون خلال الزيارة على الأعمال والجهود التي تقدمها فروع الجهات الحكومية في منطقة تبوك، وذلك للاستفادة خلال دراسة مجلس الشورى لتقارير الجهات الحكومية، والاطلاع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، والسعي إلى استمرار الرقي بها وصولًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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وسيجتمع الوفد خلال الزيارة بأعضاء مجلس منطقة تبوك، كما سيزور جامعة تبوك، وجامعة فهد بن سلطان، وعددًا من المشروعات في المنطقة.

ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى، الدكتور إبراهيم القناص، والدكتورة أميرة البلوي، وحنان السماري، والدكتورة ريمة اليحيى، وزاهر الشهري، والدكتورة سامية بخاري، والدكتورة سلطانة البديوي، وعبدالرحمن السياري، وعبدالله آل طاوي، والدكتور علي الشهراني، والدكتور غازي بن زقر، ومحمد الحميضي، والأستاذ منصور البصيلي، والدكتور وليد زاهد، وعددًا من المسؤولين في المجلس.

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