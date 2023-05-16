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وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
وفد هندي يبحث بالمملكة الاستعدادات لقمة رواد الأعمال الشباب
المواطن - فريق التحرير

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نظم اتحاد رواد الأعمال الشباب السعودي لمجموعة العشرين ممثلًا بجمعية رؤية الريادة وبالتعاون مع وزارة الاستثمار، برنامجًا متكاملًا لزيارة وفد اتحاد رواد الأعمال الشباب الهندي لمجموعة العشرين، والذي ضم أكثر من 35 عضوًا من رواد أعمال ومستثمرين ورجال أعمال يمثلون قطاعات مختلفة في منظومة ريادة الأعمال في الهند، وذلك في إطار تعزيز فرص التعاون مع الشركات الناشئة وتعميق العلاقات مع المنظمات ذات العلاقة بريادة الأعمال والمؤسسات الدولية في مجموعة العشرين.

والتقى الوفد خلال زيارته للمملكة بالأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب لقمة العشرين في المملكة رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة، كما التقى مع العديد من المسؤولين في القطاعات الاستثمارية والمعنية بريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع عن كثب على النجاحات الكبيرة التي حققتها مختلف القطاعات ذات العلاقة برواد الأعمال والابتكار في المملكة، وما تحظى به من دعم واهتمام كبيرين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني للمملكة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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دعم القيادة

وعبر الأمير فهد بن منصور بن ناصر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على حرصهما واهتمامهما ودعمهما لرواد الأعمال في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة وتأثير المملكة في الساحة العالمية على كل الأصعدة؛ من خلال اهتمامها بالمبادرات التي تدعم القدرات البشرية الريادية.

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وأكد أن زيارة الوفد الهندي للمملكة، حققت أهدافًا إيجابية لتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار في إطار التعاون المشترك بين رواد الأعمال في مجموعة العشرين، والسعي نحو تعزيز التعاون لتطوير نماذج أعمال ناجحة.

ريادة الأعمال

من جانبه أعرب “الشربا” الهندي لقمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين في الهند فيشال اقروالا، رئيس الوفد عن شكره على حسن الاستقبال الذي لقيه الوفد الهندي خلال زيارته للمملكة، مؤكدًا أن المملكة تشهد تطورًا نوعيًا مذهلًا في جميع المجالات الاقتصادية والمجتمعية، وتعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وأوضح رئيس الوفد الهندي أن اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين يجمع تحت مظلته القادة الواعدين من رواد الأعمال الشباب، مؤكدًا أن الاتحاد يتطلع باهتمام لمشاركة اتحاد رواد الأعمال الشباب السعودي لمجموعة العشرين في القمة التي ستعقد في نيودلهي خلال شهر يوليو القادم.

ولفت إلى أن القمة ستكون منعطفًا جديدًا لتحفيز الشباب على تعزيز ثقافة ريادة الاعمال عالميًا ومشاركتهم الفاعلة كقادة في منظومة ريادة الأعمال العالمية.

برنامج زيارات

كما تضمنت زيارات الوفد الهندي على مدى ثلاثة أيام، لقاءات مع القيادات في وزارة الاستثمار، صندوق الاستثمارات، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية (ندلب)، مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، هيئة بوابة الدرعية، معرض نيوم لمدينة المستقبل “ذا لاين”، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، “مسرعة أعمال أنشطة الترفيه”، مسرعة الاتصالات السعودية انسباير يو، عزم السعودية، فيا الرياض.

وجاءت زيارة الوفد ضمن الاستعدادات الجارية لعقد قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين في يوليو بالعاصمة الهندية نيودلهي لمدة ثلاثة أيام.

وحظي برنامج الزيارات والبرامج المصاحبة بدعم من نيوم، وزارة الاستثمار – استثمر في السعودية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستية (ندلب) نيومرز مسرعة الاتصالات السعودية انسباير يو.

وتعد جمعية رؤية الريادة جسر رابط لرواد الأعمال السعوديين في مجموعة العشرين، وتسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال كمحرك اقتصادي وطني، وتوليد فرص العمل والابتكار وإحداث التغيير الاجتماعي، ويتعاون اتحاد رواد الأعمال مع دول المجموعة من أجل تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب، وتبادل الفرص بين الدول، وإحداث تغيير إيجابي في السياسات وبناء شبكة عالمية من داعمي رواد الأعمال لربط بيئة ريادة الأعمال السعودية مع العالم.

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