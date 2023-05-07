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ينتقل للإنسان نتيجة اختلاطه بالحيوانات المصابة

وقاية توضح المهن الأكثر عرضة للإصابة بالحمى المالطية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
وقاية توضح المهن الأكثر عرضة للإصابة بالحمى المالطية
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، المهن الأكثر عُرضة للإصابة بعدوى الحمى المالطية، لافتة إلى أهم طرق الوقاية من المرض الذي ينتقل للإنسان نتيجة اختلاطه بالحيوانات المصابة.

المهن الأكثر عرضة للإصابة

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن من أكثر المهن تعرّضاً للإصابة بالمرض الأطباء البيطريين ومزارعي الألبان ومربي الماشية، وعمال المسالخ والرعاة والعاملين بالمختبرات، وكل من يتعامل مع الحيوانات المصابة أو يلامس دماءها.

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منتجات اللحوم والألبان

وأشارت إلى أن عدم تناول اللحم غير المطبوخ جيداً ومنتجات الألبان غير المبسترة يعتبر من أهم طرق الوقاية من الإصابة بالحمى المالطية، كما يجب على المتعاملين مع الأنسجة الحيوانية ارتداء المآزر (الثياب) والرداءات والنظارات الواقية والقفازات المطاطية.

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