وكالة الأنباء الفرنسية تعلن انضمام ميسي للدوري السعودي

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أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إنهاء صفقة انضمام اللاعب ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي، وأكدت الوكالة أنها تمت بالفعل.
وسيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في المملكة بموجب صفقة استثنائية وضخمة، وفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن صفقة ميسي تمت. وسيلعب في المملكة الموسم المقبل، دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.
وتابع: “العقد استثنائي وضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة”.
من جهته، أفاد نادي ميسي الفرنسي باريس سان جيرمان الفرنسي لوكالة فرانس برس، في بيان آخر، أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريًا حتى 30 يونيو المقبل.
وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي “لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر”.
ويأتي وصول ميسي للمملكة بعد أشهر من وصول منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر في صفقة مدوية في يناير الماضي.