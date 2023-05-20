صحيفة أمريكية: قمة جدة استثنائية بمخرجات إستراتيجية واتفاقات ضخمة وكالة موديز تبرز أهم نقاط القوة في موازنة السعودية أرجنتينية غيورة تلجأ لحيلة غريبة للتأكد من وفاء خطيبها أغلى كوب مثلجات في العالم بـ 6600 دولار إجلاء 700 شخص وتدمير 8500 هكتار بسبب حرائق إسبانيا وزير التعليم: تحقيق أبنائنا وبناتنا 27 جائزة في آيسف غير مسبوقة ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة حقيقة صورة أكبر ثمرة فراولة بالعالم لحظة فرحة الطلاب السعوديين بحصد جوائز آيسف 2023 وكالة أمريكية ترفض تسليم صور المطاردة الكارثية لميجان وهاري
توقعت وكالة موديز العالمية أن تواصل الميزانية العامة السعودية تحسنها في السنوات القليلة المقبلة، في ظل الإصلاحات الهيكيلة التي تجريها الحكومة بما يساعد المملكة على تقليل الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط وتنويع الاقتصاد.
وقالت الوكالة في تقرير حديث عن أداء الاقتصاد السعودي، إن المملكة لديها ميزانية قوية مدعومة كل مما يلي:
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أظهرت فعالية متزايدة لسياستها المالية من خلال التعامل بحكمة مع صدمة أسعار النفط في 2020، والنظرة المستقبلية الإيجابية للمملكة التي تعتمد على تنويع الاقتصاد.
وكانت موديز أكدت تصنيف المملكة الائتماني عند A1 في مارس الماضي مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.
ويذكر أن السعودية حققت لأول مرة منذ عقد فائضًا في الميزانية خلال عام 2022، بقيمة بلغت 103.9 مليار ريال (27.7 مليار دولار)، مستفيدة من الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية، وتوقعت وكالة التصنيف الدولية أن الميزانية العمومية للحكومة ستواصل التحسن في السنوات القليلة المقبلة، وتوقعت توازن المركز المالي للمملكة في 2023 و2024.
وبنت موديز افتراضاتها على سعر نفط عند 85 دولارًا للبرميل في 2023 و83 دولارًا للبرميل في 2024، وتبني افتراضاتها على سعر نفط يتراوح بين 50 و70 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط.
وبحسب موديز فإن عبء الدين الحكومي في المملكة انخفض إلى أقل من 25 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، كما توقعت انخفاضه إلى حوالي 23 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في 2024 و2025.