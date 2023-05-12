ولادة طفلة بعين واحدة بالعراق

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، لولادة طفلة بحالة غريبة تحصل للمرة الأولى في المحافظة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته وكالة شفق نيوز، فقد أكدت الدكتورة بسمة محمد، أن صالات الولادة في مستشفى الرفاعي العام شمالي محافظة ذي قار شهدت ولادة طفلة بحالة غريبة للمرة الأولى.

نقص في الانسجة

ولفتت الدكتورة، إلى أن سبب هذه الحالات الولادية طبيًّا يعود لنقص في الأنسجة الدماغية للطفل المولود.

وأوضحت محمد، الحاصلة على البورد العربي في النسائية والتوليد؛ أن هذه الحالة تعتبر غريبة في الطب، وهي ولادة طفل بعين واحد أو بدون عيون”، موضحة أن “الطفلة المولودة توفيت مباشرة بعد ولادتها، نتيجة انقطاع الغذاء عنها الذي كانت تحصل عليه في داخل بطن أمها.

وفي سياق منفصل، كشفت وسائل إعلام هندية، عن ولادة طفل لديه 3 أذرع، منها ذراع في منطقة الظهر.

يتمتع بصحة جيدة

وأفاد الأطباء بأن الطفل، الذي ولد بمستشفى محلي في ولاية راجاستان بشمال الهند، يتمتع بصحة جيدة.

علاج الطفل

وهي حالة طبية تم الإبلاغ عنها عدة مرات فقط في الأدبيات الطبية.

وحتى الآن، لم يذكر الأطباء كيف يمكن علاج الطفل لكن في حالات سابقة تم بتر الأطراف الزائدة.