ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيك توك

وقع حاكم ولاية مونتانا الأمريكية، غريغ جانفورتي، تشريعاً يحظر تشغيل تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين “تيك توك” في الولاية.

ويجعل التشريع مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخل الولاية.

التطبيق يواجه الحظر

ولم يصدر على الفور تعقيب من شركة تيك توك على قرار الحظر.

ويواجه التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظره في جميع أنحاء البلاد بسبب المخاوف المتعلقة من نفوذ الحكومة الصينية المحتمل على المنصة.