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أكد أن التلميح بالاتهامات في القطاع الرياضي دون دليل أمر خطير !

وليد الفراج: الكل استفاد من أخطاء التحكيم وتضرر بها

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
وليد الفراج: الكل استفاد من أخطاء التحكيم وتضرر بها
المواطن - فريق التحرير

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على الأزمة التي حدثت بين تركي الضبعان رئيس نادي الطائي وبعض من جماهير الاتحاد، وذلك بعد توجيه جماهير الاتحاد التهمة إلى الطائي بأنه تعمد الخسارة أمام النصر في الجولة الـ27 في دوري روشن لتقليل الفارق مع الاتحاد المتصدر.

تعليق وليد الفراج

وقال وليد الفراج اليوم في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : ” اتهامات الفساد في القطاع الرياضي أو مجرد التلميح بها هو أمر خطير وغير مقبول لأنه يثير الشكوك في الوسط الرياضي دون وجود لأي أدلة ملموسة، يجب أن نتوقف عن التلاعب بمشاعر المشجعين بعد كل قرار وبعد كل مباراة، أخطاء التحكيم الكل استفاد وتضرر، هكذا هي كرة القدم”.

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وكان بعض من جمهور الاتحاد زعم أن الطائي لعب بشكل متخاذل ضد النصر، ليمنح الفوز للأخير وهو ما كان ألمح إليه الروماني ميريل رادوي مدرب الطائي المقال حيث قال بعد المباراة: ” الطائي لم يلعب بالقوة المطلوبة ضد النصر”.

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أزمة الضبعان والاتحاديين

وعلق تركي الضبعان قائلًا في برنامج ” أكشن مع وليد: ” ترجمة حديث رادوي كانت خاطئة، كان يقول لعبنا بدون ضغوط، عودوا لحديث المدرب وأعيدوا الترجمة من جديد، وكلامه هو من يسأل عليه”.

وتابع: “لا يتهم أحد غيره بالخيانة إلا الخائن الذي تربى على الخيانة، هذه قاعدة كالسارق الذي يتهم الناس بالسرقة، والبغي تتهم الناس بالبغاء، وهذا خلق ذميم الحقيقة، لو كان هناك اتهام للطائي بالتخاذل، يجب أخذه بمعنى حسن إلى أن يثبت العكس، أتحدى أي شخص أن يحقق ما حققه الطائي، نحن شرفاء”.

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