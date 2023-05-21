وليد الفراج: تتويج الاتحاد بـ الدوري سيعيد ضبط المنافسة

أوضح الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن فوز الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، سيعيد ضبط المنافسة بين الأندية السعودية بشكل مختلف.

الاتحاد يعود إلى المنافسة

وغرد الفراج قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لو عاد الاتحاد إلى قائمة أبطال الدوري السعودي بعد غياب 13 عامًا سيكون حدثًا له أثره في السنوات المقبلة على شكل المنافسة محليًّا، الهلال مسيطر والنصر والأهلي حاولوا العودة لكن عودة العميد ستعيد ضبط المنافسة بشكل مختلف وكله لمصلحة الدوري، المصلحة العامة أهم دومًا”.

وتنطلق منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الاثنين، بـ5 مواجهات، وسط صراع قوي من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباريات الاثنين في دوري روشن

وتُقام 3 مباريات غدًا عند الساعة السابعة مساء، حيث يلعب الاتفاق ضد الفتح على إستاد الأمير محمد بن فهد، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي التوقيت ذاته، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على ضمك في دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الطائي على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، فيما يلعب الوحدة ضد الخليج على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 9:30 مساء.

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الـ28، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ50 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ19 نقطة.