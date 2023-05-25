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صعد لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا

وليد الفراج: ما فعله نيوكاسل في 20 شهرًا مذهل

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
وليد الفراج: ما فعله نيوكاسل في 20 شهرًا مذهل
المواطن - فريق التحرير

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أبدى الإعلامي وليد الفراج إعجابه الشديد بالعمل المنجز في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال مدة قصيرة، أهلت النادي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 20 عامًا.

وقال الفراج في حلقة الأربعاء في برنامج “أكشن مع وليد”: “الفريق يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد 20 شهر من شرائه من قبل صندوق الاستثمارات العامة، هذا الأمر رائع”.

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وتابع الفراج: “لا أقول أن نيوكاسل سوف ينافس على دوري الأبطال في النسخة المقبلة لكن على الأقل سيقدم نتائج إيجابية، لو استمر الفريق في هذا المعدل من التطور الكبير والسريع قد نجده يحقق بطولة أولى في الـ20 شهر المقبلة”.

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