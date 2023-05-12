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وليد الفراج يتوقع زيادة المشجعين الأجانب بالدوري في 2024

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
وليد الفراج يتوقع زيادة المشجعين الأجانب بالدوري في 2024
المواطن - فريق التحرير

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توقع الإعلامي وليد الفراج، زيادة عدد المشجعين الأجانب في المدرجات خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي.

تعليق وليد الفراج

وتحدث وليد الفراج قائلًا: “في الموسم المقبل 2024.. سنشهد ارتفاعًا في عدد المتفرجين بالمدرجات من خارج السعودية، لحضور مباريات الدوري”.

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وتابع وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حجوزات الطيران ستتحرك أكثر، ليالي الفنادق، زيارات المواقع السياحية المحلية، وحتى أسعار تذاكر المباريات سترتفع، الرياضة في قلب الاقتصاد”.

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وليد الفراج
الفراج

تعاقدات قوية بالدوري

وجاءت تغريدة وليد الفراج، في الوقت الذي تُشير فيه التقارير إلى اقتراب أكثر من صفقة عالمية إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، وفي مقدمتهم؛ نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وارتبط اسم ميسي خلال الفترة الماضية بنادي الهلال، حيث تؤكد تقارير أن الإدارة تقدمت بعرض رسمي؛ سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، وذلك بعد نجاح النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر gianlucadimarzio

كما تُشير التقارير إلى تفاوض ناديي النصر والهلال مع نجم برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، الذي أعلن رحيله رسميًا عن الفريق الكتالوني نهاية الموسم، بجانب العديد من الأسماء الأخرى، ومنهم؛ جوردي ألبا ولوكا مودريتش.

وكان انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر قد جذب أنظار العالم إلى دوري روشن السعودي، حيث تحرص القنوات العالمية على نقل مباريات الأصفر، ومتابعة أخباره عبر منصاتهم الرسمية.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

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