وليد معاذ: أعتذر عن أي حزن بسبب أزمة الأهلي هذا الموسم

وجه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وليد معاذ، رسالة إلى الجماهير، بعد نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الحزم، وعودة الراقي لدوري روشن السعودي.

رسالة وليد معاذ

وقال وليد معاذ: “اليوم يتجدد لدي إحساس كبير بالفخر والاعتزاز بالانتماء لمؤسسة من أعرق وأميز المؤسسات في القطاع الرياضي بمملكتنا الغالية، صاحبة الإنجازات والأولويات الكثيرة والمتتالية على الصعيد المحلي والدولي التي يعرفها كل منصف”.

وتابع رئيس النادي الأهلي في بيان رسمي: “اليوم أتشرف وبكل تواضع تقديم استحقاق وهو رسالة اعتذار مغلف بالمحبة والامتنان باسم إدارة ومنسوبي النادي على أي لحظة حزن أو غضب أو مشقة تسببت فيها هذه الأزمة التي تعرض لها الأهلي خلال هذا الموسم”.

وأضاف وليد معاذ في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ونؤكد لجماهيرنا الغالية أننا مقدرون حبكم ودعمكم الاستثنائي وهو غير مستغرب آملين أن يكون اليوم بداية الطريق لإعادة رسم البسمة على هذه الوجوه الكريمة الممتلئة بالفخر والاعتزاز”.

تتويج الأهلي باللقب

وانتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد الحزم، التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيتم انطلاق مراسم تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري يلو، بعد قليل، وذلك بعد ضمانه المركز الأول وعودته إلى دوري روشن السعودي عقب هبوطه الصادم في الموسم الماضي.